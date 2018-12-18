Rus askeri kargo gemisi Boğaz'dan geçti

Rus Donanmasına ait ’Dvinitsa-50’ adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi'ne doğru yol alan gemiye Boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.