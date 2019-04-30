Rus askeri kurtarma gemisi boğazdan geçti

Rus Donanması’na ait Kashtan sınıfı ’KIL-158’ borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı.