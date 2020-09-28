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Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan Rus Donanması’na ait askerî eğitim gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan Rus Donanması'na ait askerî eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askerî öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.


Ege Denizi'nden saat 14.00 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 300 borda numaralı ‘Smolny' askeri eğitim gemisi, 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Daha sonra Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ‘Smolny' askerî eğitim gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçiş sırasında eğitim gemisine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti. Öte yandan gemi güvertesinde can yelekli nöbet tutan askerlerin yanı sıra üst kısımdaki askerî öğrencilerin yarı çıplak olmaları dikkati çekti.

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