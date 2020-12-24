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Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait ‘Captain Guryev’ adlı askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanmasına ait ‘Captain Guryev' adlı askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden bugün saat 10.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait ‘Captain Guryev' adlı askeri römorkörü, 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen Rus askeri römorkör gemisi, Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus Donanmasına ait ‘Captain Guryev' adlı askeri römorkörünün Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

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