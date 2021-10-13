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Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait ’Captain Guryev’ isimli askeri römorkör Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, 'Captain Guryev' isimli askeri römorkör, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu' yazısını geçen askeri römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Askeri römorköre boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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