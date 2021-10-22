İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na bağlı ’SB-739’ borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’nda geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na bağlı 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı'nda geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden bugün saat 09.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na bağlı 'SB-739' borda numaralı askeri römorkör, Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.15 sıralarında Çanakkale önlerine vardı. 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Römorköre, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.