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Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait ’Stary Oskol’ adlı denizaltı Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 'Stary Oskol' adlı denizaltı saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerine oldu. Ege Denizi'ne doğru yol alan denizaltıya Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.


Denizaltının güvertesindeki askerler dikkat çekti.

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