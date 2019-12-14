İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasına ait 2 savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden Çanakkale boğazına giriş yapan Rus donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı "Orsk" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli iki rus askeri gemisi saat 14.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçiş yaptı. 36 millik boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu savaş gemilerine refakat etti. Boğaz geçişini tamamlayan Rus gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.