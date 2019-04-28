Rus Donanmasına ait arızalı gemi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets’ adlı arızalı gemi ‘MB-31’ adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanmasına ait 911 borda numaralı ‘Ivan Golubets' adlı arızalı gemi ‘MB-31' adlı askeri römorkör tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ‘MB-31' adlı askeri römorkör tarafından çekilen ‘911' borda numaralı ‘Ivan Golubets' adlı arızalı gemi, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botlarının refakat ettiği gemiler, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.