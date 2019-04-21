Rus fırkateyni boğazdan geçti

Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na ait 494 borda numaralı, ’RFS Admiral Grigorovich’ adlı güdümlü füze fırkateyni, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı, 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 494 borda numaralı 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Fırkateynin güvertesinde askerlerin nöbet tutması dikkat çekti.