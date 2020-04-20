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Rus keşif gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait keşif gemisi ‘Ivan Khurs’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait keşif gemisi ‘Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 16.00 sıralarında giriş yapan ‘Ivan Khurs', saat 16.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu' yazısını önlerine geldi.


Rus keşif gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus keşif gemisi, Nara Burnu'nu da geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.

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