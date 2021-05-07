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Rus mayın tarama gemisi ‘Kovrovets' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ’Kovrovets’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 06.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ‘Kovrovets', saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi ‘Kovrovets'e boğazı geçişi sırasında Türk Sahi Güvenlik botu refakat etti.

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