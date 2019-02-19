Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'na Ege Denizi'nden giren Rus savaş gemileri 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov', güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu refakatinde boğazdan geçti.

Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' ile 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemileri, saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Sahil güvenlik botunun refakat ettiği savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.