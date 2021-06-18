Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 2 savaş gemisi peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 16.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanması Karadeniz filosuna ait RFS 121 Borda numaralı 'Moskva' isimli roket kruvazörü ile RFS 490 Borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemileri 18.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyen savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.