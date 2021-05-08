İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı ’Admiral Grigorovich’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden saat 11.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' isimli savaş gemisi, 12.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.