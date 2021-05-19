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Rus savaş gemisi ‘Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 031 borda numaralı ’Alexander Otrakovsky’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 11.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


‘Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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