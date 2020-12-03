İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan ‘Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemisine 36 millik boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.