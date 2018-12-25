Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Rus Donanması’na ait 490 borda numaralı ’Admiral Essen’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi´nden yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Rus Donanması'na ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.Marmara Denizi'ne doğru yol alan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.