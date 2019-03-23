Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, askeri araç yüklü olması ve güvertesinde de askerlerin nöbet tutması dikkat çekti. Gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.