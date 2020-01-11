İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'nda geçti

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Azov isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Azov isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 16.00 sıralarında Dur Yolcu yazısı önlerine ulaştı. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.