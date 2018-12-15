Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 911 borda numaralı ‘RFS Ivan Golubets' mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait RFS 911 borda numaralı 70 metre boyundaki ‘RFS Ivan Golubets' mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 11.05 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin arkasından Rus askeri bir römorkörü de boğazdan geçti.