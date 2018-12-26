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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul' adlı savaş gemisi, saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Marmara Denizi'ne doğru yol alan geminin boğaz geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerlerin olması ise dikkat çekti.

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