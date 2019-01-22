Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünde Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.