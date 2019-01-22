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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi yönünde Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı ‘Andreevsky' adlı savaş gemisi saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.


Çanakkale Boğazı'ndan geçişi esnasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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