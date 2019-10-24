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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan’dan Rusya’ya hareket eden Rus savaş gemisi ’Vasiliy Bikov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Yunanistan'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi 'Vasiliy Bikov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki 'Vasiliy Bikov', saat 09.15 sıralarında Çanakkale boğazdan geçti. 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor. Öte yandan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.

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