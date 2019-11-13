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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus donanmasına ait PM-138 borda numaralı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Saat 13:00 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya devam ediyor.

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