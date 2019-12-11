Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus savaş gemisi 'Vasily Bykov', saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.