Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 158 borda numaralı ’Caesar Kunikov’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Akdeniz’e doğru yol aldı.
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.
Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 112 metre uzunluğundaki Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', saat 09.15 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Akdeniz'e doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil botu da eşlik etti.