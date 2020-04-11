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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi açıklarından saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Nara Burnu'nu döndükten sonra 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Burada Kilitbahir köyünde bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı önüne gelen ve Kilitbahir Kalesi'ni de geçen Saratov, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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