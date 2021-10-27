İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi ’Dmitry Rogachev’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi, ‘Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Rus savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.