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Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi açıklarından saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 9.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesini de geçerek Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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