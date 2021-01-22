Rus savaş gemisi ‘Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi açıklarından saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 17.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur yolcu' yazısını geçerek Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.