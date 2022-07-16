Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı

Çanakkale'de rüzgarlı olan hava durumu balık tezgahlarına yansıdı.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya olumsuz hava şartları yüzünden azaldı. Çanakkale balık halinde sardalya 150, olta karagöz 80, Çipura 130, Mırmır Olta 100, mezgit 150, kolyoz 70, istavrit 120, levrek 160 liradan satılıyor.

Çanakkale'de 40 senedir balıkçılık yapan Kemal Dinçer, “Hava esiyor, tekneler çıkmıyor. Bu akşam trol tekneleri başladı. Piyasaya bol çeşit gelir sardalyanın fiyatı da kendi kendine düşer. Balık bollaşır, sardalyanın alternatifi bir sürü balık olacağı için sardalyanın fiyatı da düşer” ifadelerine yer verdi.