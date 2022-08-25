İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış Çanakkale'de hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi. Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi ve Deniz Sokak kesişimi sağanak yağış sonrasında sular altında kaldı. Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadılar. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

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