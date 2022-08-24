İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi. Ezine'de bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurda, sanayi sitesindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Şehir merkezinde araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmurun etkisiyle bazı ağaçlar da zarar gördü. Ezine Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.