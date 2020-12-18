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Sağlık çalışanlarına yerel ürünler sepeti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde sağlık çalışanlarına yerel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağlık çalışanlarına yerel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdim edildi.


Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilerek, covid-19 süreci boyunca özveri ile filyasyonda görev yapan sağlık personellerine destek olmak, motivasyonlarının yükselmesine katkı sağlamak amaçlı Çanakkale yerel ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim edildi. Düzenlenen programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çan İlçe Sağlık Müdürü Nilay Baran, Çan İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, STK Başkan ve Yöneticileri ve sağlık personelleri katıldı.

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