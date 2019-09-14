Sağlık Hizmetleri MYO Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Dr. Sedat Murat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında söz alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayten Dinç, akademik personel ve öğrenci sayıları, fiziksel durum, bilimsel yayınlar ile gerçekleştirilen akademik çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, MYO'ların orta kademede vasıflı nitelikli insan gücü yetiştirmek için kurulduğuna işaret ederek, “Tüm dünyada da buna ihtiyaç var. Teorik olarak çok iyi dizayn edilmiş. Daha çok uygulamaya yönelik bir misyonu var. ÇOMÜ olarak tüm MYO'ların buna uygun olması için çalışacağız. İnsan gücünü, zamanı ve kaynakları en etkin şekilde kullanmakla mükellefiz” dedi.

ÇOMÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefini yineleyen Rektör Murat, bilimsel araştırmalar ve uluslararası nitelikli yayınlarla bu heyecanı tüm birimlerde görmek istediğini söyledi. "Devletiyle, milletiyle ve değerleriyle sorunu olanlarla bizim de sorunumuz olur" diyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Çeşitli dünya görüşlerine saygılı olacağız. Adalet ve liyakati ön planda tutan bir anlayışımız olacak” şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri MYO'nun yüzde 96 olan doluluk oranının sevindirici olduğunu kaydeden Rektör Murat, “Aile havası içerisinde hepimiz çalışmalara odaklanmalıyız. Huzurlu biçimde araştırmalara yönelin. Öğrencilerimizle çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yaparak topluma örnek olalım. Öğrenci topluluklarımızı daha aktif kullanarak, şehrimize ve ülkemize katkılar sunalım” dedi.

Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.