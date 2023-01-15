Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı

Çanakkale açıklarında yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2022 yılında bin 328 kaçak göçmen yakaladı. 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine, Eceabat ve Bozcaada ilçesi açıklarında 2022 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen tekne, lastik bot ve can salı içindeki toplam bin 328 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.