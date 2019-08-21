Sahil güvenlik botları 149 mülteciyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 mülteci Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.