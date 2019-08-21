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Sahil güvenlik botları 149 mülteciyi kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale’nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı’nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık bölgesindeki Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit etti.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Türkeli karakol gemimiz tarafından Müsellim Boğazı'nda 3 adet düzensiz göçmen botu tespit edilerek, 149 mülteci Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı.

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