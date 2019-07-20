İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahil güvenlik botları hastaların yardımına koşmaya devam ediyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahıs, sahil güvenlik botu tarafından Kabatepe Limanına taşınarak 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.


Önceki gün Gökçeada'da gerçekleşen olayda aniden göğüs ağrısı yaşamaya başlayan Türkmen uyruklu şahsın imdadına sahil güvenlik personeli yetişti. Sahil güvenlik botu ile Gökçeada'dan alınıp Kabatepe Limanına götürülen şahıs bilinci açık şekilde ambulans görevlilerine telim edildi ve tedavisine zaman kaybedilmeden başlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.