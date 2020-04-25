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Sakin şehir Çanakkale havadan böyle görüntülendi

Çanakkale’de, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kordon boyu ve işlek caddeler yaya trafiğine kapatılmıştı.

Çanakkale'de, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kordon boyu ve işlek caddeler yaya trafiğine kapatılmıştı. O anlar da havadan görüntülenirken, Çanakkalelilerin büyük oranda ‘evde kal' çağrısına uydukları gözlendi.


Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, 136 bin nüfuslu Çanakkale'de sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Havanın güzel ve güneşli olmasına rağmen büyük oranda ‘evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar, ihtiyaçları olmadıkları zamanlarda dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.


Çanakkale'nin sakin halleri havadan görüntülendi. Bu görüntülerde; kordon boyu, Truva Atı, İskele Meydanı, Deniz Müzesi, Sarıçay, restore edilen tarihi Hamidiye Tabyaları ve Barış Kordon'u yer aldı.

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