Salı günü Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ile Geyikli'den saat 08.00, 11.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 13.00, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı bildirildi.