Salı günü Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00 ile Kabatepe'den saat 09.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılacak saat 21.00'deki feribot seferi de iptal edildi.