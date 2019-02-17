Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Teknoparklar 3.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2001'de sadece 2 olan teknopark sayısının bugün 81'e ulaştığını ve 61'inin aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Lapseki ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediye Başkanı ve AK Parti Lapseki adayı Eyüp Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, “Son 6 senede yaşadıklarımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz bu ülkede her türlü kumpasla mücadele ederek bugünlere geldik. En son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle siz değerli kardeşlerimiz sayesinde sizlerle birlikte mücadele ederek, o hain darbe girişiminin de üstesinde geldik. Türkiye'de sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde hemen bir takım çevreler, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkma yürüyüşünü durdurmak için hemen ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli bir yol ayrımıdır. Sizlerin bizi bu kutlu davada yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek vererek tekrar hem belediyecilikte AK Parti'nin arkasında olduğunuzu hem de Türkiye'nin kutlu mücadelesinde Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğunuzu göstereceksiniz. Ben bundan eminim” diye konuştu.

Bakan Varank'ın konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleşti. Merkezi gezen Bakan Varank, daha sonra Sarıcaeli mevkiindeki Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Burada da bir konuşma yapan Bakan Varank, “Rekabet gücünü kalıcı olarak arttırmanın, teknolojiyi geliştirmenin üretmekle mümkün olduğunu biliyoruz. Teknolojinin sadece kullanıcısı olmak maalesef sizi karlı bir pazar haline getiriyor. Hatta günden güne bağımlı yapıyor. Dolayısıyla fikri, AR-GE'yi, ürünü ve ticareti bir bütün olarak ele alan yenilikçi yaklaşımların hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Ülke menfaatleri için hayallerinin peşinden koşan hevesli ve heyecanlı gençler, girişimciler istiyoruz. Onlar için rahat çalışabilecekleri farklı alanlarda işbirliklerini geliştirebilecekleri ve üretmenin, birlikte üretmenin keyfine varabilecekleri mekanlar hazırlıyoruz. Çünkü şunu çok net biliyoruz. Yenilikçilik dediğimiz şey sadece tek bir kişinin eseriyle olmaz. Bunun için güçlü ve çalışan bir sisteme ihtiyaç var. İşte biz de Bakanlık olarak bu amaç doğrultusunda ilerliyor, üniversitelerle reel sektörü ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirip inovasyon ruhunu harekete geçirmek istiyoruz. Nitekim teknoparklarımız bu verimli buluşmaya ev sahipliği yapan eko sistemin en önemli mekanlarından. 16 yıl boyunca AR-GE ve yenilik reform paketleriyle güçlü bir teknoloji geliştirme altyapısı inşa ettik. 2001'de sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 54 şehrimizde 81 rakamına ulaştı. 61'i aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor. Kalan 20 teknoparkımızın da bir an önce faaliyete geçmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 3.8 milyar dolar ihracat, 119 milyar lira satış gerçekleştiren teknoparklarda 5 bin 334 firma faaliyet gösteriyor ve 42 bin 159 AR-GE personeli istihdam ediliyor” dedi.

Daha sonra Bakan Varank ve protokol üyeleri, Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek, stantları gezdi.