İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ateşi Çanakkale'ye düştü

Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale’nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti.

Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran menfez çökmesi sonucu şehit oldu.


Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran şehit oldu.


Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan şehit jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın ailesi Filiz ve Müjdat Kıran çifti acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi'ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk bayrağı ile donatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.