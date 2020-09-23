Şehit Binbaşı Kurt'un ailesi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizden Allah razı olsun"

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2012 yılında mayınlı tuzakla şehit edilen Binbaşı Ercan Kurt'un katili olan terörist Şefik Körman, Hatay'ın Amanos Dağlarında SİHA destekli operasyonla öldürüldü. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde bulunan şehit ailesi, "8 yıldır içimiz yanıyordu, Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizden razı olsun'' dedi.

Hatay'ın Amanos Dağlarında önceki gün 3'ü de 500 bin liralık Gri listede aranırken öldürülen ve İçişleri Bakanlığınca dün kimlikleri açıklanan teröristlerin sözde Amanoslar sahasına bağlı teröristler oldukları belirlendi. Teröristlerin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi kırsalındaki operasyonlar nedeniyle bir süre önce Kahramanmaraş'a oradan da Hatay kırsalına sızdıkları belirlendi. Teröristlerin gri kategoride aranan 'Ali Norşin' kod adlı Şefik Körman, Cihan Erbaş ile Serhat Aykul olduğu belirlendi. Terörist Körman 2011-2015 yıllarında Diyarbakır'ın Lice, Hani, Dicle ilçeleri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının faili olmaktan aranıyordu. Hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan Körman, 2 Haziran 2012'de Lice-Bingöl kara yolunu keserek İngiliz vatandaşı Japon uyruklu James Masami adlı turisti kaçırmış, turistin kurtarılması için operasyona çıkan güvenlik güçlerine de uzaktan kumandalı mayınlı tuzak kurup Lice İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Kurt ile uzman çavuş Abdullah Açıcı'yı şehit etmişti. Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 1448 güvenlik görevlisinin katılımıyla hava destekli operasyon başlatıldı. Teröristlerin Amanos kırsalında barındıkları nokta tespit edilince bölgeye SİHA ve Atak taarruz helikopterleri sevk edildi. Hava destekli operasyonda 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un 80 yaşındaki annesi Zehra Kurt ve 83 yaşındaki babası Ahmet Kurt, oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesi hakkında konuştular. "Türk Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ederim, bizim de içimiz rahatladı" diyen anne Zehra Kurt, "8 sene oldu biz bu hasreti çekmeye başlayalı. Evladım 38 yaşındaydı, 8 yıllık evliydi, 2 yavrusu vardı. Türkiye'nin içi ateş çemberi gibi biz yandık başka aileler de yanmasın. Evlat hasreti çok acı ama yine de ne mutlu bize şehit ailesiyiz. 5 evladımdan birini şehit verdik. Bir oğlum daha var emekli albay. Allah bana nasip etti, iki oğlum da bu vatan için mücadele ettiler. Birini şehit verdim. Kaderimiz böyleymiş, Allah'tan hep sabır diledik" dedi.

Şehit Binbaşı Kurt'un babası Ahmet Kurt ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerine çok teşekkür ederim, yavrumuzun katilini öldürerek bizim içimizi rahatlattılar. İHA ile SİHA ile teröristleri her zaman öldürüyorlar. Milletimiz var olsun" diye konuştu.

Terzialan beldesinde bulunan temsili kabristana giderek dua eden şehidin ailesi, gerçek kabrin Ankara Cebeci Askerî Şehitliğinde yer aldığını belirttiler.