İhlas Haber Ajansı

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Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören provası gerçekleştirildi

Çanakkale’de, 18 Mart Cuma günü Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ tören programı için Şehitler Abidesi’nde genel prova gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, 18 Mart Cuma günü Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' tören programı için Şehitler Abidesi'nde genel prova gerçekleştirildi.


Tören akışı çerçevesinde 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı. Askeri gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören programı için hazırlıklar devam ediyor.


Provaları Şehitler Abidesi'nde Tarihi Alana gelen ziyaretçiler de izledi. Ziyaretçiler, askerlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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