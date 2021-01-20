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Şehitler diyarındaki bayrak direkleri yenileniyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alan şehitlik alanlarındaki bayrak direkleri yenileniyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yer alan şehitlik alanlarındaki bayrak direkleri yenileniyor.


Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan şehitlik bölgelerindeki bayrak direkleri, şiddetli rüzgardan dolayı kullanılamaz hale gelince direk telleri değiştirilip, mekanik akşamlarda meydana gelen arızalar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından giderildi.


Olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede çalışmalar devam ediyor.

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