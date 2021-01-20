Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Belediye Seramik Atölyesini ziyaret etti.

Çan Belediyesi Seramik Atölyesini ziyaret eden Başkan Öz, ‘toprak kadınlarımızın elinde sanata dönüşüyor' diyerek el emeği çalışmaları inceledi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Çan Belediyesi Seramik Atölyesi bünyesinde kadınlarımızın el emeği, göz nuru çalışmalarını inceledik. Kadınlarımızın elinde şekil bulan ve estetik bir görünüme kavuşan ürünler "Seramiğin Şehri Çan'ın" tanıtım yüzü olmaya devam ediyor. Özgün tasarımı ve benzersiz dokusu ile kadınlarımızın elinde bambaşka bir ruha bürünen seramik ürünleri için Çan Belediyesi El Sanatları Atölyesi çalışmalarına teşekkür ediyorum” dedi.