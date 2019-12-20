Seramik ve Cam Bölümünde 'Kariyer Günleri Söyleşileri'nin ikincisi gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Seramik ve Cam Bölümü, Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen "1957'den Günümüze Cesur Renk, Biçim ve Boyut Anlayışıyla GORBON" konulu söyleşi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonunda gerçekleşti.

GSF Seramik ve Cam Bölümü'nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında düzenli olarak her ay yapmayı planladığı Kariyer Günleri söyleşilerinin ikincisi olan etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, GSF Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ali Can Metin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım, Seramik ve Cam Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Zümrüt ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Seramik ve Cam Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Zümrüt yaptığı açılış konuşmasında bölüm olarak hedeflerini ve yapılan çalışmaları anlattı. Seramik ve Cam Bölümü'nde iki temel alan olan endüstriyel ve sanat alanlarından hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde öğrencileri donanımlı bir şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Doç. Dr. Zümrüt, “Bölüm olarak ilk hedeflerimiz bu alandan mezun olan öğrencilerin alan uzmanlık adına gerekli kazanımları en iyi şekilde almalarını sağlamak. Daha lisans aşamasındayken mezuniyet sonrası yol haritalarını en iyi en doğru şekilde çizebilecek bakış açılarını onlara kazandırabilmek. Bunun için alanında uzman olarak kendilerine yer edinebilecekleri sektörün, akademik camianın, sanat alanının değerli isimleriyle buluşabilecekleri bir ortamı onlara hazırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından GORBON firması Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gorbon, firmanın kurulduğu 1957 yılından günümüze yapılan çalışmaları, seramiğe bakış açılarını, Türkiye'de seramik sektörünü ve bu noktada gençlerin rolünü anlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özen, endüstriyel üretimin dışında artık kişiselleşme ve özelleşmenin ön plana çıktığını bu bağlamda kişiye özel el emeği ile yapılmış tasarımların önem kazandığını belirterek, seramik sektöründe bu tarz hizmetleriyle diğer firmalardan ayrılan GORBON firması Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gorbon'a katılımından dolayı teşekkür etti. Söyleşi, Prof. Dr. Süha Özen tarafından yapılan hediye takdimi ile sona erdi.