İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serdar Akinan Ayvacık'ta gözaltına alındı

Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde Ayvacık’ta gözaltına alındı.

Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde Ayvacık'ta gözaltına alındı.


Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akinan, evinde yapılan aramanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Serdar Akinan, gözaltına alındığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" diyen Akinan, gözaltı anına ilişkin video paylaştı.


Serdar Akinan'ın gözaltına alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.